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Бойцы ВС РФ показали, как тренируются на полигоне в тыловой зоне спецоперации

Алексей Огренич
16:56 22.04.2023
В перерывах между тренировками российские бойцы восстанавливают силы, в том числе моральные - в этом помогают письма и посылки от родных и близких.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В тыловой зоне специальной военной операции российские военнослужащие оттачивает навыки и обмениваются опытом на тренировочном полигоне. Изучают технику, осваивают новые профессии, которые пригодятся на передовой. В перерывах между работой - восстанавливают силы, в том числе моральные - в этом помогают письма от родных и близких.

Большинство из бойцов уже не раз были на линии боевого соприкосновения. Каждый делает общее дело и знает, зачем он здесь. Пока один оттачивает навыки меткой стрельбы из пулемета, другой учится стрелять из подствольного гранатомета.

«Двадцать четвертого октября сюда приехал. Поначалу, конечно, не как в своей тарелке себя чувствовал, но потом со временем все притыкается. Коллектив, ребята хорошие попались, до сих пор все вместе. Друзья, можно сказать», - поделился боец с позывным «Тихан».

Здесь, говорят защитники, закаляется ответственность, решительность и личная храбрость, необходимая для выполнения любой боевой задачи, а порой, помимо этого, нужно еще успеть спасти раненого товарища.

«Мы ходили буквально на задание, зашли в дом, подвала не было, сидели, такое полуразрушенное одноэтажное здание. Танчик начал работать, и нашему парню в ногу прилетел осколок, в двух местах сломал ногу ему, все находились, медик все отработал, обработал, жгут наложили, носилки, и все вместе тащили, далеко тащили. Все хорошо сейчас в госпитале нога заживет», - рассказал боец с позывным «Тихан».

Помогают и командиры, они знают свою работу, ведут своих подчиненных по этому не легкому пути, обучают всему, что нужно для победы. Ведь нет для командира в бою ничего ценнее жизни солдата. А когда нет боевых задач, военнослужащие используют время, чтобы доводить до автоматизма навыки в стрельбе и владении оружием.

«Все отлично у них, жалоб, предложений нет. Какие предложения поступают, отрабатываем. А так чувствуют бодренько, все понимают, куда попали, за что мы здесь боремся, у всех есть понимание», - сказал инструктор по огневой подготовке с позывным «Кракен».

Каждого здесь обучают, как правильно оказать первую медпомощь - забинтовать раненого, наложить жгут, здесь каждая секунда на счету. Не менее важна поддержка от родных, которые ждут своих героев дома, где-то далеко.

«Ждет, конечно, семья. Созваниваемся периодически с родителями, с женой, с ребенком, конечно, ждут», - рассказал боец с позывным «Тихан».

Помимо эмоциональной поддержи, от родных есть еще одна. Прямо на передовую - доставка сладостей и письма от детей.

«Конечно, приятно получать такое письмо от детишек, знать, что нас никто не забыл. Конечно, вернемся, куда денемся, пусть ждут. Спасибо детишкам, чаще бы получать такие письма», - сказал боец с позывным «Ярош».

«Возвращайтесь с победой» - слова в одном из писем. Серей Савченко, 1-й класс. Когда военнослужащие читают такое, еще раз убеждаются - победа будет за нами!

Ранее «Звезда» рассказала, как штурмовые группы тренируются брать украинские укрепления на полигоне в зоне спецоперации. Бойцы штурмовых подразделений отрабатывают свои действия даже тогда, когда не заняты на передовой.

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