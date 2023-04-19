Германский бронеавтомобиль Dingo не пережил встречи с российским «Ураганом» в зоне СВО

Кроме того, в районе Авдеевки был нанесен артиллерийский удар по пункту временной дислокации иностранных наемников.

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Вооруженные силы России уничтожили бронеавтомобиль германского производства Dingo огнем из РСЗО «Ураган», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Кроме того, силы спецназа и артиллеристы сорвали две попытки ротации личного состава батальонов вооруженных формирований Украины в Белогоровке и Спорном.

«В районе Авдеевки в зону поражения артиллеристов 1-го армейского корпуса попал пункт временной дислокации иностранных наемников», - сказал начальник пресс-центра.

Бигма добавил, что на Соледаро-Бахмутском направлении бойцы «Южной» группировки войск ударили по по пункту временной дислокации мехбригады украинских боевиков. Как утверждает начальник пресс-центра, украинская сторона понесла потери в живой силе и военной технике. Среди уничтоженной техники - три украинские РСЗО.

Также он сообщил об огневых налетах и бомбовых ударах по пунктам временной дислокации противника в районах Новоселовки Первой, Северска, Карловки, Авдеевки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.