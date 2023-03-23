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Родственникам погибшего в зоне СВО Героя РФ Михаила Абраменко передали «Золотую Звезду»

03:30 23.03.2023
Майор Михаил Абраменко погиб 4 декабря 2022 года при выполнении боевых задач на территории Луганской Народной Республики.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командующий объединением Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ВВС и ПВО ЗВО) генерал-лейтенант Олег Маковецкий вручил «Золотую Звезду» вдове Героя Российской Федерации майора Михаила Абраменко, совершившего подвиг в зоне проведения специальной военной операции.

За героизм, личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации при выполнении задач в ходе спецоперации, Указом президента России майор Михаил Абраменко удостоен звания Героя РФ (посмертно).

«Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями. И всегда находились люди, которые шли до конца. Мы не должны забывать о тех, кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая Родину, об их семьях, близких, детях, родственниках», - заявил командующий объединением ВВС и ПВО ЗВО генерал-лейтенант Олег Маковецкий.

В церемония передачи высшей государственной награды, которая прошла в штабе объединения ВВС и ПВО ЗВО в Санкт-Петербурге, приняли участие сослуживцы офицера и представители администрации города.

«Он звонил мне, спрашивал о дочерях, о наших семейных и хозяйственных делах. Его это очень интересовало, и это давало, возможно, ему силы делать то, что он делал. Для него профессия, небо - это все. Он жил этим. Работа и семья - это то, что для него было важным без всяких "но"», - поделилась вдова Героя России Михаила Абраменко Марина.

Командир экипажа вертолета Ка-52 Михаил Абраменко с самого начала СВО выполнил более 600 боевых вылетов в различных метеоусловиях. Военнослужащий осуществлял сопровождение и прикрытие вертолетов Ми-8 при эвакуации раненых бойцов непосредственно с линии боевого соприкосновения, находясь под огневым воздействием украинских националистов. За период участия в спецоперации экипаж майора Абраменко уничтожил 23 танка, 12 БТР, 4 БМП и 3 САУ противника.

Четвертого декабря 2022 года при выполнении боевых задач на территории Луганской Народной Республики при огневом воздействии противника вертолет Ка-52, которым управлял экипаж Михаила Абраменко, был сбит прямым попаданием зенитной управляемой ракетой.

Ранее заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев и губернатор Магаданской области Сергей Носов передали семье погибшего в ходе специальной операции старшего лейтенанта Ивана Кабанова медаль «За отвагу», медаль «Золотая Звезда» и Грамоту Героя Российской Федерации. Голубев отметил, что подвиг Ивана Кабанова является примером для всех воинов флота, а его имя навечно вошло в списки своего родного соединения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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