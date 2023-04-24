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Южная Корея расширила экспортные ограничения в отношении России

Игнат Далакян
08:53 24.04.2023
Сообщается, что список товаров, которым требуется спецразрешение на экспорт в РФ, увеличился с 57 до 798 позиций.
Южная Корея расширила экспортные ограничения в отношении России
© Фото: Wang Yiliang, XinHua, Globallookpress
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В Южной Корее расширили перечень товаров, которым необходимо специальное разрешение для экспорта в Российскую Федерацию и Белоруссию.

Как передает RT, список товаров увеличили с 57 до 798 позиций.

«С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию», - говорится в сообщении министерства торговли промышленности и энергетики Южной Кореи.

Под ограничения попали промышленное и строительное оборудование, компьютерные детали, автомобильные запчасти дороже 50 тысяч долларов и другие товары.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении Российской Федерации могут привести к мировому экономическому кризису. По словам представителя Кремля, Москва развивается в рамках кроющихся за помыслами недружественных стран рисков.

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