В стране и мире Южная Корея расширила экспортные ограничения в отношении России Игнат Далакян Сообщается, что список товаров, которым требуется спецразрешение на экспорт в РФ, увеличился с 57 до 798 позиций. © Фото: Wang Yiliang, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: В Южной Корее расширили перечень товаров, которым необходимо специальное разрешение для экспорта в Российскую Федерацию и Белоруссию. Как передает RT, список товаров увеличили с 57 до 798 позиций. «С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию», - говорится в сообщении министерства торговли промышленности и энергетики Южной Кореи. Под ограничения попали промышленное и строительное оборудование, компьютерные детали, автомобильные запчасти дороже 50 тысяч долларов и другие товары. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении Российской Федерации могут привести к мировому экономическому кризису. По словам представителя Кремля, Москва развивается в рамках кроющихся за помыслами недружественных стран рисков. Экспертное мнение и аналитика