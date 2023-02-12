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Экс-солист группы «Лесоповал» выступил перед участниками спецоперации

06:25 12.02.2023
Вместе с Русланом Казанцевым поддержать российских бойцов приехали поэт Владимир Пронин и композитор Андрей Усманов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские артисты продолжают посещать зону проведения специальной операции. Накануне к бойцам Южного военного округа приехала творческая группа. В ее составе вошли: экс-солист группы «Лесоповал» Руслан Казанцев, поэт Владимир Пронин, автор и исполнитель песен, композитор Андрей Усманов.

Для военнослужащих подготовили концертную программу. В нее вошли не только известные музыкальные композиции и стихи, но и новые произведения авторов. Все выступления сопровождались аплодисментами зрителей.

Андрей Усманов считает, что артисты и известные люди обязаны поддерживать ребят, которые сейчас держат в руках оружие.

«Они воюют за будущее России, за будущее Донбасса и всего мира. Мы дарим им частичку своей души, своего сердца, чтобы ребята знали, что они здесь не одиноки - с ними вся страна!», - отметил композитор.

В свою очередь, Руслана Казанцев отметили, что нужно поддерживать своих людей в сложные времена. По его словам, для него приезд в зону СВО - это большая честь, почет и уважение.

Ранее артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в тыловых зонах специальной операции для военнослужащих группировки «Отважные». Артисты исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови на рукаве» и музыку из «Пиратов Карибского моря».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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