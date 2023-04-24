В Хабаровске торжественно открыли храм-часовню в память о бойцах СВО

В ходе мероприятия Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий провел первую Божественную литургию в храме-часовне.

© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Хабаровском крае, на территории штаба объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) торжественно открыли храм-часовню в честь Иконы Божией матери «Взыскание погибших».

В торжественном мероприятии приняли участие врио командующего войсками ВВО генерал-майор Алексей Ртищев, командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кравченко, Приамурский Артемий и Митрополит Хабаровский, представители правительства Хабаровского края и администрации города, военнослужащие объединения ВВС и ПВО, представители предприятий города и неравнодушные горожане, принимавшие участие в строительстве храма-часовни.

Участие в торжественном мероприятии приняли: врио командующего войсками ВВО Алексей Ртищев, командующий объединением ВВС и Противовоздушной обороны ВВО Владимир Кравченко, Приамурский Артемий и Митрополит Хабаровский, а также представители правительства региона и администрации Хабаровска, бойцы объединения ВВС и ПВО, представители предприятий города и принимавшие участие в строительстве храма-часовни горожане.

Первую Божественную литургию в храме-часовне провел Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Храм-часовня в честь Иконы Божией матери «Взыскание погибших» был построен по инициативе командования объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, а также священника Благовещенской Епархии Русской Православной Церкви Олега Родионова. Постройке храма помощь оказали частные и общественные организации Хабаровского края, а также неравнодушные граждане, военнослужащие и члены их семей.

Храм-часовню построили, в том числе, и в качестве символа нерушимости национальных традиций и приверженности к историческому наследию города Хабаровска, поскольку штаб объединения ВВС и ПВО был возведен на месте Алексеевского храма, который в 1930 году был закрыт и разобран на нужды городского строительства. Тем не менее фундамент здания сохранился до наших дней на территории штаба объединения.

Ранее одну из улиц Хабаровска назвали в честь Героя России Владимира Жоги. Командир батальона «Спарта» погиб в марте прошлого года, обеспечивая выход мирного населения из города Волноваха.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.