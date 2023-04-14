В стране и мире Новую улицу Хабаровска решили назвать в честь Героя России Жоги Ирина Елагина Улица в честь героя, погибшего во время спецоперации, появится в новом микрорайоне Хабаровска. © Фото: Сергей Аверин РИА Новости Читайте нас на: Власти Хабаровска приняли решение назвать в честь Героя России Владимира Жоги одну из улиц в новом микрорайоне столицы края. О мемориализации героя сообщила в Telegram-канале пресс-служба мэрии Хабаровска. «Новой улице будет присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Жоги», - говорится в публикации. Улица Владимира Жоги свяжет в Хабаровске Воронежское шоссе и с улицей Совхозной. Напомним, что командир батальона «Спарта» Владимир Жога погиб в марте 2022 года, когда обеспечивал выход мирного населения из города Волноваха. Президентским указом «за героизм и мужество при исполнении гражданского долга» был удостоен посмертно звания Героя России. Экспертное мнение и аналитика