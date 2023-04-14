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Новую улицу Хабаровска решили назвать в честь Героя России Жоги

Ирина Елагина
03:15 14.04.2023
Улица в честь героя, погибшего во время спецоперации, появится в новом микрорайоне Хабаровска.
Новую улицу Хабаровска решили назвать в честь Героя России Жоги
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Власти Хабаровска приняли решение назвать в честь Героя России Владимира Жоги одну из улиц в новом микрорайоне столицы края. О мемориализации героя сообщила в Telegram-канале пресс-служба мэрии Хабаровска.

«Новой улице будет присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Жоги», - говорится в публикации.

Улица Владимира Жоги свяжет в Хабаровске Воронежское шоссе и с улицей Совхозной.

Напомним, что командир батальона «Спарта» Владимир Жога погиб в марте 2022 года, когда обеспечивал выход мирного населения из города Волноваха. Президентским указом «за героизм и мужество при исполнении гражданского долга» был удостоен посмертно звания Героя России

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