Захарова сообщила, что за рейсом Лаврова следили почти три миллиона человек

По словам дипломата, одномоментно за рейсом главы МИД РФ в Нью-Йорк следило более 700 человек.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что за рейсом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк следили около трех миллионов человек.

«За рейсом Сергея Лаврова Москва - Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. Рекорд», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк. Официальный представитель МИД РФ добавила, что завтра состоится заседание Совета безопасности ООН под председательством Сергея Лаврова.