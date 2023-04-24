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Захарова сообщила, что за рейсом Лаврова следили почти три миллиона человек

Игнат Далакян
06:58 24.04.2023
По словам дипломата, одномоментно за рейсом главы МИД РФ в Нью-Йорк следило более 700 человек.
Захарова сообщила, что за рейсом Лаврова следили почти три миллиона человек
© Фото: Javier Campos, dpa, GlobalLookPress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что за рейсом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк следили около трех миллионов человек.

«За рейсом Сергея Лаврова Москва - Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. Рекорд», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк. Официальный представитель МИД РФ добавила, что завтра состоится заседание Совета безопасности ООН под председательством Сергея Лаврова.

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