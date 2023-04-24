AFP: около 60 человек убиты в Буркина-Фасо неизвестными в военной форме

По словам очевидцев, напавших было более сотни, они были одеты в военную форму.

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Неизвестные в военной форме убили около 60 человек в Буркина-Фасо. Об этом передает агентство France Press.

«Около 60 человек были убиты людьми в форме наших национальных вооруженных сил», - цитирует агентство прокурора Высокого суда города.

Кроме того он отметил, что пострадавшие были эвакуированы. Согласно его словам, на данный момент им оказывается медицинская помощь.

Местные жители со слов выживших при происшествии рассказали агентству, что более сотни вооруженных человек на мотоциклах и пикапах атаковали населенный пункт Карма в провинции Ятенга. По словам очевидцев, напавшие были одеты в военную форму.

Ранее агентство Reuters сообщало о военном перевороте в Буркина-Фасо. Согласно агентству, власть в стране заполучила группа военных.