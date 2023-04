В стране и мире The Guardian: экс-главу Перу Толедо экстрадировали из США Ирина Елагина По данным СМИ, Алехандро Толедо доставили в Перу для предъявления обвинений в коррупции. © Фото: Oliver Gerhardhttp, imagebroker.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Алехандро Толедо, возглавлявший Перу с 2001 по 2006 годы, экстрадирован из США. Как сообщает The Guardian, Толедо доставили в Лиму на самолете, чтобы предъявить обвинение в коррупции. «77-летнего Толедо, одетого в зеленую куртку и красный джемпер, сопровождают перуанская полиция и маршалы США, спускающиеся по лестнице с коммерческого рейса в международном аэропорту Лимы», - передает репортер The Guardian. По данным издания, Толедо обвиняется в получении взяток на 35 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht. По версии правоохранительных органов, деньги передавались, чтобы гарантировать победу в тендере на общественные работы по строительству шоссе из Перу в Бразилию. Сам Толедо отрицает причастность к коррупционной схеме и считает себя жертвой «политического преследования». Как отметил адвокат Роберто Су, у его клиента плохое здоровье, и «права Толедо не были соблюдены», приводит его слова The Guardian. Ранее сообщалось о беспорядках в Перу и акциями протеста с требованием отставки президента Дины Болуарте и проведения выборов в 2023 году. Экспертное мнение и аналитика