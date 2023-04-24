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The Guardian: экс-главу Перу Толедо экстрадировали из США

Ирина Елагина
04:43 24.04.2023
По данным СМИ, Алехандро Толедо доставили в Перу для предъявления обвинений в коррупции.
The Guardian: экс-главу Перу Толедо экстрадировали из США
© Фото: Oliver Gerhardhttp, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Алехандро Толедо, возглавлявший Перу с 2001 по 2006 годы, экстрадирован из США. Как сообщает The Guardian, Толедо доставили в Лиму на самолете, чтобы предъявить обвинение в коррупции.

«77-летнего Толедо, одетого в зеленую куртку и красный джемпер, сопровождают перуанская полиция и маршалы США, спускающиеся по лестнице с коммерческого рейса в международном аэропорту Лимы», - передает репортер The Guardian.

По данным издания, Толедо обвиняется в получении взяток на 35 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht. По версии правоохранительных органов, деньги передавались, чтобы гарантировать победу в тендере на общественные работы по строительству шоссе из Перу в Бразилию.

Сам Толедо отрицает причастность к коррупционной схеме и считает себя жертвой «политического преследования». Как отметил адвокат Роберто Су, у его клиента плохое здоровье, и «права Толедо не были соблюдены», приводит его слова The Guardian.

Ранее сообщалось о беспорядках в Перу и акциями протеста с требованием отставки президента Дины Болуарте и проведения выборов в 2023 году.

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