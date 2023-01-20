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Протесты по-перуански: что известно о беспорядках в латиноамериканской стране

Россина Бодрова
21:46 20.01.2023
Демонстранты требуют отставки президента Дины Болуарте, а также закрытия конгресса и проведения новых выборов в 2023 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: IMAGO Norbert Scanella Globallookpress
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Перу на грани гражданской войны. Десятки тысяч жителей отдаленных районов страны нагрянули в Лиму. Они называют этот марш «захватом столицы», требуют отставки президента и обвиняют ее в геноциде. В стычках с полицией сотни пострадавших с обеих сторон. Счет погибших идет на десятки. Волнения охватили несколько регионов.

Агрессивно настроенная толпа вынуждает полицию отступать. Против резиновых пуль в ход протестующие пускают все, что попадается под руку.

Антиправительственным гневом охвачены крупнейшие регионы Перу. По официальным сводкам в протестах участвуют более 24 тысяч человек, однако данные могут разниться. Люди блокируют автомобильные трассы, останавливают междугородное сообщение, атакуют представительства органов власти, офисы телеканалов.

Арекипа - второй по величине город в Перу. Около 200 протестующих ворвались в сектор гражданского аэропорта. Ломали ограждения, сожгли посадочные огни и будку на аэровокзале, что привело к полной остановке в работе воздушной гавани.

Число жертв ежедневно растет - известно о пятидесяти погибших и сотни раненных - среди них как и полицейские, так и гражданские.

«Мы в полном отчаянии из-за смерти наших братьев с юга и севера. Они погибли от рук этих жалких людей из перуанской полиции и армии. Они получают деньги от этих коррумпированных консерваторов, и говорят, что заботятся о нас и защищают людей, но они просто избивают и убивают нас», - рассказывает протестующая Лилиана Кирос.

Все начиналось довольно мирно - в Лиму организовано везли людей автобусами. Кто-то даже добирался пешком. Костяк протестующих составляют люди из рабочего класса, крестьяне, простые работяги. Провожали их как национальных героев - передавая в путь воду, продукты и деньги.

«Мы требуем отставки президента Дины Болуарте, а также закрытия конгресса и проведения новых выборов в 2023 году», - сказал протестующий Альвелио Санчес.

Образ нового президента люди показали наглядно: президентское кресло, рядом манекен с дьявольскими рогами и гроб - намек на дело, которое против Дины Болуарте открыла генеральная прокуратора по статье «геноцид, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью», совершенных во время протестов в декабре прошлого года и январе нынешнего. По всей стране проходят траурные процессии - на юго-востоке Перу жители города Куско прощаются с лидером движения сопротивления.

«Мы не понимаем, как они убивают людей без угрызений совести. Они убили моего брата. Они преследовали его, потому что он был целеустремленным и полон решимости достичь своих целей», - сказала сестра погибшего Ремо Кандия Марилия.

Ситуацию прокомментировал и брат убитого Хосе Кандия.

«Я понимал, что на моего брата могут напасть, потому что правительство разыскивало лидеров движения, обвиняя их в том, что они террористы и наркоторговцы. Но как вы видите, мы живем в тихом и спокойном месте, мы здесь таким не занимаемся», - сказал брат Ремо Кандия Хосе.

Политический кризис разгорелся в декабре - кресло президента занимал Педро Кастильо - самый «бедный в истории президент».
Сельский учитель, популист-леворадикал в белой шляпе - символ крестьянских сил самообороны - стремился перевернуть закоренелые устои. Он решил распустить Конгресс, готовивший ему импичмент. В итоге конгрессмены свергли его самого.

Согласно конституции место Кастильо заняла вице-президент Дина Болуарте. Первая женщина на этом посту в истории Перу. С началом волнений призывала к политическому перемирию, чтобы создать правительство национального единства и спасти страну от коррупции и бесхозяйственности. Протесты усиливались. Риторика стала жестче.

«Те, кто ежедневно протестует, кто вас финансирует? Почему вы не работаете и откуда вы приносите деньги в свои дома? Почему вы бросаете свои семьи и уходите протестовать, если государству это не выгодно? Вы хотите создать хаос и беспорядок, и посреди прочего взять под свой контроль страну», - заявила президент Перу Дина Болуарте.

Взять под контроль страну, где за последние 7 лет сменилось 6 президентов, готов не каждый. Тому же Кастильо трижды пытались устроить импичмент в «связи с моральным несоответствием» - и все это привело к тому, что теперь «правила морали» пишутся под выстрелы и взрывы шумовых гранат.

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