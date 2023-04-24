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Российские бойцы прошли тактическую подготовку в Военной академии РХБЗ в Костроме: кадры

05:30 24.04.2023
Опытные инструкторы и военные специалисты академии отмечают, что новые методики обучения эффективно помогают бойцам в выполнении задач в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (ВА РХБЗ) проводятся курсы интенсивной боевой подготовки для военнослужащих по контракту со всей России.

Личный состав, прошедший курс подготовки, показал высокий уровень полевой выучки, навыки ведения тактической стрельбы из АК-12, пулемета ПК, пистолетов, боевой стрельбы из огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7, работы с БПЛА, а также широкий диапазон специальных навыков при ведении разведки зараженной местности и ликвидации последствий заражения техногенного характера. Обучение и повышение квалификационного уровня боевой подготовки военнослужащих по контракту проводится с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

Опытные инструкторы и военные специалисты академии отмечают, что новые методики обучения эффективно помогают бойцам в выполнении задач в зоне СВО. Одно из новшеств тактической подготовки - обнаружение вражеского беспилотника с помощью обученных собак. Например, прошедший свой курс подготовки полевой пес по кличке Кузьмич установил личный рекорд, ибо он может обнаружить БПЛА противника на расстоянии 1660 метров как из фортификационных сооружений, так и в движении на бронетехнике. Собака обучалась несколько месяцев на полигоне вместе с личным составом и теперь готова помогать бойцам в зоне СВО.

Ранее российские показали «Звезде», как тренируются на полигоне в тыловой зоне спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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