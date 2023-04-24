Военный эксперт Корнев объяснил, чем на самом деле вызван интерес Польши в украинском вопросе

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Вовлеченность польского руководства в украинский кризис вызвана отнюдь не добрососедскими отношениями. По словам главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, Варшава давно планирует геополитический передел, а именно захват западных регионов Украины.

Кроме того, в Польше усиливаются антинемецкие настроения. Даже недавние учения проводились с отработкой сценария военного столкновения с Германией. Все из-за опасений, что Берлин предъявит претензии по поводу своих бывших территорий, отошедших к Польше по итогам Второй мировой войны.

«Они отрабатывают непосредственно обучающие действия вооруженных сил по слаживанию. Современная польская армия меняется: там новые танки, южнокорейские самоходки, там получают американские М1 "Абрамс". Польские танки и бывшие советские - почти все переданы Украине, либо это произойдет в ближайший год. Армия меняется, она претендует на №1 в Европе НАТО», - прокомментировал Дмитрий Корнев, военный эксперт.

Современная польская армия демонстративно обозначила себя в недавних учениях «Даглезия». Причем «противником» по сценарию стала Германия - имитировалось нападение по Западно-Поморскому воеводству - польская территория, где проживают этнические немцы. В ходе условного боя отрабатывались маневры ракетно-артиллерийских подразделений и авиации.

«Фактически нынешняя Польша превращается в государство времен Пилсудского, когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии. Именно такую Польшу Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы"», - следует из заявления главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Гиены, как правило, претендуют на падаль - то, что можно забрать без усилий. Что же до украинского государства, то эту территорию Варшава уже фактически считает своей. Две недели назад Зеленский вместе с Анджеем Дудой анонсировали создание единой конфедерации. Для этого обе страны планируют унифицировать свои законодательства.

Слиянием Польша намерена не только удовлетворить геополитеческие аппетиты, но и решить проблемы внутренние. Европейские демографы подсчитали: к концу века польское общество сократится примерно на 8-10 миллионов человек. Мрачные прогнозы подтверждает Минфин: убыль населения влияет на финансовое положение страны. Выходит, самый быстрый и действенный способ повысить рождаемость - это заполучить новые территории, которые страна считает исторически своими, и новых граждан. Речь о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях Украины.

«Попытки Польши как-то локтями растолкать соседей по европейскому столу, выбить себе лучшее место - в Европе воспринимаются обостренно. Польшу Запад считает самозванкой, которая нахальная, задиристая, пытается спрятаться за спину американского брата и требует себе место, которое она не заслужила», - отметил Станислав Стремидловский, политолог.

«Помогая» Украине с вооружением, Польша оказывает медвежью услугу. В Киев сливают либо старое советское вооружение, либо непригодное: переданные Варшавой самолеты Миг-29 оказались неисправны, все, что осталось украинцам, это разбирать их на запчасти. Таким образом польское государство в лице Западного мира едва ли не активнее остальных продвигает общую проукраинскую идеологию, взамен получая от Вашингтона новую военную технику, после чего обещает своему электорату стать «сильнейшей сухопутной армией в Европе». Идею подсказали в НАТО: создать Литовско-Польско-Украинский корпус.

Сообщается, что полякам уже приходят массовые смс-рассылки с приглашением добровольцев служить в Люблине, что пока только вызвало раздражение и возмущение среди населения.

Ранее Нарышкин заявил, что в Польше организовали учения Генштаба на случай нападения Германии. Директор СВР отметил, что в Варшаве усиливаются опасения относительно возможных реваншистских претензий со стороны Берлина.



