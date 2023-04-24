В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двойников Путина, судьбу рубля, ядерное оружие и СВО обсудили на марафоне «Знание»

Константин Коковешников
Вероника Волосунова
21:55 24.04.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о фейках, которые культивируются западными медиа вокруг спецоперации, взрывах на северных потоках, бункере и двойниках Путина.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Про двойников президента, судьбу рубля, о специальной военной операции, Украине и других самых актуальных темах говорили сегодня участники просветительского марафона «Знание», который открылся в Москве и еще четырех городах России. Лекторы самые статусные, а их заявления - моментально разлетелись на цитаты по информационным лентам.

Дмитрий Песков прокомментировал слухи, о которых долгое время было не принято говорить, и развеял мифы, укоренившиеся даже в определенной части российского общества.

Недавно стало известно о решении сына пресс-секретаря российского президента лично отправиться в зону проведения СВО, и сегодня Пескова это просили прокомментировать журналисты. Но он был скуп во время конференс-колла. О том, что чувствовал внутри как отец, пресс-секретарь президента РФ рассказал только российским школьникам и студентам.

«Как любой родитель. Мы очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик. И у него судьба очень нелегкая была. Он принял решение и я с уважением к нему отнесся. Такое решение, я бы сказал, для меня неожиданное, но тем не менее я им горжусь», - рассказал Дмитрий Песков.

Участников марафона «Знание» волнует все - как учился Песков и что записано в его аттестате о высшем образовании. Пресс-секретарь ответил, что «не очень».

«Учился я посредственно, у меня не получалось с математикой, физикой и химией <...> по этим предметам я получал всегда двойки и тройки», - поделился Песков.

В том числе прозвучал вопрос об ошибках на столь ответственном посту.

«Когда меня уволят, значит все ошибся, но пока еще держусь», - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Слухи о смерти российской экономики оказались преувеличены. Подробно об этом рассказал уже министр финансов Антон Силуанов. Сегодня в ЕС не смогли согласовать против России новый пакет санкций, хотя в странах большой семерки уже, например, обсуждают запрет экспорта чего бы то ни было.

«Двигать свой караван вперед, не обращая внимания на то, кто лает, кусает и так далее», - прокомментировал Силуанов.

Об истории создания в России ядерного оружия - то, чему она обязана правом проводить независимую внешнюю политику - рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

«Ну о какой изоляции России может идти разговор, если у нас есть северный морской путь», - отметил Лихачев.

Недавно в России было создано движение молодежи и школьников, которое так и называется «Движение первых». На мероприятии можно было встретить и блогеров. Идея объединить тех, кому предстоит определять будущее России, и тех, кто делает это уже сегодня, родилась два года назад, когда Владимир Путин предложил возродить общество «Знание». С тех это уже пятый подобный марафон, но один из тех, что проходит в настолько неспокойной международной обстановке.

«Это время действий, когда брошен такой цивилизационный вызов. Цель понятная - они хотят, чтобы РФ перестала существовать. Это значит, что это вызовы для каждого из нас <...> И каждый должен найти способ, как внести свой вклад в победу», - добавил Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации/

Впервые в статусе одного из руководителей недавно присоединившихся к России регионов к студентам и школьникам обращается глава ДНР Денис Пушилин. Об отмене культуры рассказал известный дирижер Юрий Башмет.

Особенность марафона общества «Знание» - его прямая трансляция. Только в прошлый раз она набрала 150 млн просмотров. В этом году, кроме Москвы, трехдневный цикл лекций проходит в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

Выступая на открытии просветительского марафона «Знание», Песков назвал НАТО инструментом войны. После распада СССР альянс шесть раз расширялся в сторону России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 В стране и мире
Кравцов сообщил о готовности учебника истории с разделом про СВО для 11-х классов
18:02 В стране и мире
Видео
Песков назвал НАТО инструментом войны
17:51 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что США начали разрушать глобализацию, которую идеализировали как высшее благо
16:45 В стране и мире
Минкульт Украины предложил разместить госпиталь в Киево-Печерской лавре
16:22 В стране и мире
В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца в электричке
Популярное
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Уголовное дело возбудили против лидера группы «Несчастный случай» Кортнева
Оператор Путина рассказал о реакции военных на неожиданный приезд президента в зону СВО
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Times: Джонсон называл себя «фюрером» и нецензурно общался с подчиненными
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.