Двойников Путина, судьбу рубля, ядерное оружие и СВО обсудили на марафоне «Знание»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о фейках, которые культивируются западными медиа вокруг спецоперации, взрывах на северных потоках, бункере и двойниках Путина.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Про двойников президента, судьбу рубля, о специальной военной операции, Украине и других самых актуальных темах говорили сегодня участники просветительского марафона «Знание», который открылся в Москве и еще четырех городах России. Лекторы самые статусные, а их заявления - моментально разлетелись на цитаты по информационным лентам.

Дмитрий Песков прокомментировал слухи, о которых долгое время было не принято говорить, и развеял мифы, укоренившиеся даже в определенной части российского общества.

Недавно стало известно о решении сына пресс-секретаря российского президента лично отправиться в зону проведения СВО, и сегодня Пескова это просили прокомментировать журналисты. Но он был скуп во время конференс-колла. О том, что чувствовал внутри как отец, пресс-секретарь президента РФ рассказал только российским школьникам и студентам.

«Как любой родитель. Мы очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик. И у него судьба очень нелегкая была. Он принял решение и я с уважением к нему отнесся. Такое решение, я бы сказал, для меня неожиданное, но тем не менее я им горжусь», - рассказал Дмитрий Песков.

Участников марафона «Знание» волнует все - как учился Песков и что записано в его аттестате о высшем образовании. Пресс-секретарь ответил, что «не очень».

«Учился я посредственно, у меня не получалось с математикой, физикой и химией <...> по этим предметам я получал всегда двойки и тройки», - поделился Песков.

В том числе прозвучал вопрос об ошибках на столь ответственном посту.

«Когда меня уволят, значит все ошибся, но пока еще держусь», - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Слухи о смерти российской экономики оказались преувеличены. Подробно об этом рассказал уже министр финансов Антон Силуанов. Сегодня в ЕС не смогли согласовать против России новый пакет санкций, хотя в странах большой семерки уже, например, обсуждают запрет экспорта чего бы то ни было.

«Двигать свой караван вперед, не обращая внимания на то, кто лает, кусает и так далее», - прокомментировал Силуанов.

Об истории создания в России ядерного оружия - то, чему она обязана правом проводить независимую внешнюю политику - рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

«Ну о какой изоляции России может идти разговор, если у нас есть северный морской путь», - отметил Лихачев.

Недавно в России было создано движение молодежи и школьников, которое так и называется «Движение первых». На мероприятии можно было встретить и блогеров. Идея объединить тех, кому предстоит определять будущее России, и тех, кто делает это уже сегодня, родилась два года назад, когда Владимир Путин предложил возродить общество «Знание». С тех это уже пятый подобный марафон, но один из тех, что проходит в настолько неспокойной международной обстановке.

«Это время действий, когда брошен такой цивилизационный вызов. Цель понятная - они хотят, чтобы РФ перестала существовать. Это значит, что это вызовы для каждого из нас <...> И каждый должен найти способ, как внести свой вклад в победу», - добавил Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации/

Впервые в статусе одного из руководителей недавно присоединившихся к России регионов к студентам и школьникам обращается глава ДНР Денис Пушилин. Об отмене культуры рассказал известный дирижер Юрий Башмет.

Особенность марафона общества «Знание» - его прямая трансляция. Только в прошлый раз она набрала 150 млн просмотров. В этом году, кроме Москвы, трехдневный цикл лекций проходит в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

Выступая на открытии просветительского марафона «Знание», Песков назвал НАТО инструментом войны. После распада СССР альянс шесть раз расширялся в сторону России.