В Черновицко-Буковинской епархии сообщили, что был совершен поджог.

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Храм Иова Почаевского сгорел в Черновицкой области Украины

«Подожгли храм этой ночью - профессионально, без шансов на спасение», - говорится в сообщении Черновицко-Буковинской епархии.

В то же время, в УПЦ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали преступника.

Ранее после захвата раскольниками ПЦУ Покровского храма канонической УПЦ в Киевской области силовики выселили священника из его дома. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов никак не вмешивались в действия радикалов, взламывающих дверь храма.