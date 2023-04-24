Захарова заявила, что американцы врут, говоря, что не выдали визы журналистам РФ «из-за свободы слова»

Представитель МИД РФ указала на то, что среди 10 журналистов, которые должны были сопровождать министра Сергея Лаврова в Нью-Йорк, были представители не только государственных СМИ.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что понятие «нагадить» стало основным тезисом и инструментарием американской политики. Таким образом она прокомментировала создание Соединенными Штатами препятствий для приезда в страну российских журналистов, которые должны были освещать работу главы МИД РФ во время заседания в СБ ООН в Нью-Йорке.

«Вот это мастерство отточено до совершенства. Другого ничего не умеют, созидать не умеют, помогать не умеют, сочувствовать не умеют. <...> Ведь посмотрите, что было сделано в отношении российских журналистов, а ведь пул-то был небольшой, всего 10 человек, то есть не сильно мы напрягли американскую визовую службу в Москве», - опубликовала она в Telegram-канале свой комментарий для телеканала «Россия-1».

Также дипломат прокомментировала недавнее заявление координатора стратегических коммуникаций Белого дома Джона Кирби, что таким образом США якобы защищают свободу прессы и свободу слова, не давая визы журналистам из российских государственных СМИ.

«Это уже даже не смешно. Во-первых, среди журналистов, которые ожидали американскую визу, был, например, корреспондент "Интерфакса". Это тоже государственное издание? На протяжении многих лет и даже десятилетий заявленным журналистам американская сторона выдавала документы, подтверждающие журналистский статус. Во-вторых, визы посольством США были выданы "государственным СМИ", но только когда самолет уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти "отстаивают свободу прессы"? Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик», - заявила Мария Захарова.

Также резко отреагировал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал трусостью отказ США выдать визы российским журналистам. Министр подчеркнул, что «страна, которая сама себя называет самой сильной, самой умной, свободной и справедливой струсила, сделала глупость и показала, чего на самом деле стоят ее клятвенные заверения о защите свободы слова и доступа к информации».