Песков сообщил, что президент России выступит на Параде Побед 9 мая

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Президент России Владимир Путин традиционно выступит на Параде Победы в День 9 мая. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Пеков. Он сообщил информацию журналистам во время выступления на марафоне «Знание.Первые».

«Он выступит. Будет, конечно, выступление на параде обязательно», - заявил Песков.

Ранее во время этого марафона Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах президента России. Он прокомментировал их, отметив, что «президент - он как был, так и есть мегаактивный» и добавил, что «с трудом за ним поспеваем - те, кто работает с ним рядом».