Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина

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У президента России Владимира Путина никогда не было двойников, он продолжает активную работу, а не сидит в бункере, как говорят недоброжелатели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на открытии просветительского марафона «Знание».

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент - он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем - те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровья можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел - это тоже вранье», - рассказал Песков.

Единственным местом, которое в Кремле называют «бункером», является координационно-аналитический центр правительства, где в режиме реального времени изучается все, что происходит в стране, отметил Песков.

Песков прокомментировал заявления о том, что в зону СВО вместо главы государства Владимира Путина якобы ездил его «двойник». Подобные заявления он посчитал странными.