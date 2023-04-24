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Шпиономания, давление на канцлера: в Германии рассказали, что предпринимали США для разрыва ее отношений с РФ

Марина Крижановская
18:56 24.04.2023
В этом контексте было упомянуто и сообщение в газете Bild о якобы использовании спецслужбами РФ такой платформы для вербовки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Omer Messinger, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Соединенные Штаты прилагали и прилагают немало усилий для разрушения российско-германских отношений, делая упор на то, чтобы восстановить их было крайне сложно. В ход были пущены различные манипуляции. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии «Звезде» уполномоченный по делам российских немцев во фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Евгений Шмидт.

«Насколько мне известно, никаких доказательств подобным утверждениям предоставлено не было. Единственное, газета Bild, знаменитая желтая бульварная газета, буквально неделю назад выпустила статью о том, что якобы российские спецслужбы используют такую платформу для знакомств, для вербовки, для того, чтобы заманить немецких военных в свои сети», - рассказал Шмидт.

Он добавил, что все было «несерьезно так представлено для того, чтобы сделать некий резонанс». Также он рассказал, кому это все может быть выгодно.

«А выгодно это нашим заокеанским "партнерам", которые, собственно, и нацелены на то, чтобы связи Германии и России как можно больше обрушились. Прослеживается четкое выстраивание этой политики», - сообщил Евгений Шмидт.

Шмидт добавил, что в этом контексте было и давление в прошлом на канцлера ФРГ Олафа Шольца с целью поставок тяжелой военной техники на Украину, «и вот эта вся шпиономания, которая педалируется "зелеными"» в лице главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Все это в парадигму встраивается тех устремлений из Вашингтона, которые нацелены на то, чтобы окончательно разрушить отношения между нашими странами, чтобы восстановить их было крайне тяжело», - подытожил уполномоченный по делам российских немцев в бундестаге Евгений Шмидт.

Немногим ранее в Германии высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб». Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве страны. Сообщается, что несколько недель правительство Германии вело переговоры с Россией на эту тему.

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