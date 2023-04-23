В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Германии высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»

Сергей Лебедев
08:43 23.04.2023
В МИД ФРГ заявили, что переговоры с Россией вели несколько недель.
В Германии высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»
© Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Решение о высылке российских дипломатов из Германии приняли в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб». Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ.

«Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии», - цитирует NTV заявление немецкого МИД.

Отмечается, что несколько недель правительство Германии вело переговоры с Россией на эту тему.

Напомним, ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Берлин принял решение о массовой высылке дипломатов РФ. Таким образом, власти ФРГ проводят курс на разрушение двусторонних отношений, считают в МИД России.

Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из России немецких дипломатов, посла Германии уже уведомили. Позже Мария Захарова уточнила, что  из Москвы высылают более 20 дипломатов Германии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:27 В стране и мире
Херш заявил, что глава ЦРУ Бернс отчитал Зеленского из-за коррупции на Украине
08:38 В стране и мире
МВД добавило в теоретический экзамен на права правила использования электросамокатов
08:43 В стране и мире
В Германии высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»
07:43 В стране и мире
FP: ЕС пытается успокоить европейских фермеров из-за украинского зерна
06:49 В стране и мире
Байден сообщил об эвакуации сотрудников правительства США из Судана
Популярное
Times: Джонсон называл себя «фюрером» и нецензурно общался с подчиненными
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Уволен главред журнала, где было опубликовано сгенерированное нейросетью интервью Шумахера
Видео
«Звезда-2023»: что ждет участников и зрителей главного вокального конкурса страны
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.