В Германии высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»

В МИД ФРГ заявили, что переговоры с Россией вели несколько недель.

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Решение о высылке российских дипломатов из Германии приняли в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб». Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ.

«Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии», - цитирует NTV заявление немецкого МИД.

Отмечается, что несколько недель правительство Германии вело переговоры с Россией на эту тему.

Напомним, ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Берлин принял решение о массовой высылке дипломатов РФ. Таким образом, власти ФРГ проводят курс на разрушение двусторонних отношений, считают в МИД России.

Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из России немецких дипломатов, посла Германии уже уведомили. Позже Мария Захарова уточнила, что из Москвы высылают более 20 дипломатов Германии.