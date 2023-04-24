В Кремле назвали чудовищной ложью заявления о беспричинном начале СВО

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Заявления о том, что Россия якобы начала специальную военную операцию безо всякой причины, являются чудовищной ложью, а те, кто ее транслирует, ни за что не покажут реальную картину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на открытии просветительского марафона «Знание».

«Говорить по деталям, приводить огромные списки случаев лжи вряд ли, наверное, нужно. Я расскажу только о самых вопиющих. Первое. "Россия во всем виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию без каких-либо причин на это". Это чудовищная ложь. Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию. И они никогда у себя не показывают нашего президента Путина, когда он ее рассказывает», - заявил Песков.

В это же время в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что среди задач специальной военной операции находятся защита людей от истребления киевским режимом и устранение безопасности со стороны НАТО. Он добавил, что также среди задач находится и защита людей, которые были лишены провозглашенных многосторонними конвенциями прав.