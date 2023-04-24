Киевский режим получил такое же предупреждение от США, как перед сдачей Кабула талибам*
Сообщается, что афганский президент Ашраф Гани получал предупреждение от США незадолго до взятия талибами* столицы Афганистана в августе 2021 года.
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США предупредили киевский режим так же, как перед сдачей Кабула талибам*. Президент Джо Байден и его команда переживают о том, чего может достичь Украина.
В частности, Киев получил предупреждение о рисках завышенных военных амбиций. Подобное получал афганский президент Ашраф Гани незадолго до взятия талибами* столицы Афганистана Кабула в августе 2021 года. Об этом информирует RT.
Ранее приводилась информация, что ВСУ рискуют попасть в окружение во время контрнаступления. Отмечается, что судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от событий, которые произойдут в ближайшие несколько недель.
* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.