The Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение во время контрнаступления

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Попытки украинских войск пойти в наступление могут закончиться их окружением. Об этом пишет The Economist. При этом судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель, говорится в публикации.

Украина получила в подарок вооружение стандарта НАТО: танки, высокоточные ракетные комплексы, мощную артиллерию и миллионы патронов, пишет издание. Истребители уже в пути, но только из Польши и Словакии. При этом у Киева ограничен запас ракет класса «земля-воздух», нужных для атак по бомбардировщикам.

При попытке контрнаступления Украине понадобится большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны. Россия хорошо окопалась вдоль большей части линии фронта, с несколькими слоями траншей и противотанковыми заграждениями в виде «драконьих зубов». Даже если Киев прорвет российскую оборону, ему придется осторожно использовать такие броски, иначе его войска будут окружены, говорится в статье.

Журнал пишет, что киевскому режиму и его западным партнерам лучше готовиться к худшему или незначительным успехам при реализации этого плана.

Ранее Foreign Policy сообщал, что США дали Киеву гораздо меньше вооружения, чем обещали. Кроме того, использование танков Leopard для Украины может стать проблематичным, так как машины поступают из разных стран и стреляют разными снарядами, и боеприпасы сложно закупить оптом.