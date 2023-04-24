Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин

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В Ржеве пожилая женщина устроила погром в одном из строительных магазинов. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. О причинах агрессивного поведения пенсионерки не сообщается.

На кадрах пенсионерка беспричинно начинает кричать на продавщицу и кидаться в нее товарами. После этого женщина хватает висящий на стене топор и разрушает стеклянные витрины. Затем неадекватная посетительница бросает инструмент в сторону продавщицы и уходит из магазина.

В экстренных службах города об инциденте не сообщали. О состоянии продавщицы также неизвестно.

В 2019 году в Бресте подросток с топором устроил погром в торговом центре «Евроопт». Пьяный юноша разгромил витрины и полки с продуктами, а затем накинулся на стоящий в зале автомобиль.