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Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин

Алексей Курильченко
16:51 24.04.2023
Агрессивная женщина разбила витрины магазина и бросила топор в продавщицу.
© Видео: Вконтакте, Подслушано Тверь и Тверская область © Фото: Вконтакте, Подслушано Тверь и Тверская область
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В Ржеве пожилая женщина устроила погром в одном из строительных магазинов. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. О причинах агрессивного поведения пенсионерки не сообщается.

На кадрах пенсионерка беспричинно начинает кричать на продавщицу и кидаться в нее товарами. После этого женщина хватает висящий на стене топор и разрушает стеклянные витрины. Затем неадекватная посетительница бросает инструмент в сторону продавщицы и уходит из магазина.

В экстренных службах города об инциденте не сообщали. О состоянии продавщицы также неизвестно.

В 2019 году в Бресте подросток с топором устроил погром в торговом центре «Евроопт». Пьяный юноша разгромил витрины и полки с продуктами, а затем накинулся на стоящий в зале автомобиль.

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