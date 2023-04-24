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В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца в электричке

Вероника Волосунова
16:22 24.04.2023
Тело ребенка, получившего ножевые ранения, нашли утром 24 апреля во время уборки электропоезда «Ласточка» в туалетной комнате.
В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца в электричке
© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
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Подозреваемая в убийстве младенца женщина задержана в Московском метрополитене и отправлена в дежурную часть на станции «Павелецкая», сообщила начальник пресс-службы УТ МВД РФ по ЦФО Елена Бабанова.

«В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что при уборке подвижного состава электропоезда "Ласточка", находящегося в депо, в урне туалетной комнаты обнаружено тело новорожденного ребенка с ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО установили личность подозреваемой, отследили маршрут ее передвижения и задержали на территории метрополитена», - прокомментировала она.

Отмечается, что задержанная является жительницей Подмосковья. Собранные материалы и гражданка переданы следственным органам.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что в туалете вагона электропоезда в районе шоссе Фрезер было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти.

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