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Тело новорожденного ребенка обнаружили в вагоне электропоезда в Москве

Игнат Далакян
09:19 24.04.2023
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в туалете вагона электропоезда в районе шоссе Фрезер.
Тело новорожденного ребенка обнаружили в вагоне электропоезда в Москве
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Тело новорожденного ребенка с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в туалете вагона электропоезда в Москве. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел в районе шоссе Фрезер столицы.

Сообщается, что Лефортовская межрайонная прокуратура поставила под контроль установление всех обстоятельств инцидента, в числе которых установление личности матери мальчика.

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