Сохранить для потомков: в Кронштадте приступают к реставрации атомной подлодки «Ленинский комсомол»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочной группе «Звезды» выпала уникальная возможность оказаться внутри первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Здесь словно замерло само время - более 30 лет назад субмарину вывели из состава флота и хотели вообще утилизировать.

Подлодка всплывала среди льдов Северного полюса, погружалась на рекордную глубину. Теперь внутри разбитые приборы и изъеденные безжалостной коррозией отсеки. В торпедном отсеке можно увидеть торпедные аппараты с сохранившимися красными звездами. Дальше тележки для хранения боеприпасов, но состояние подводной лодки внутри оставляет желать лучшего.

Решение спасти легендарный корабль и сохранить его для потомков было принято командованием Военно-морского флота. Осенью завершилась уникальная инженерно-техническая операция, когда подводную лодку, разделенную на две части, провезли по улицам Кронштадта и доставили на площадку Музея военно-морской славы - одного из важнейших объектов туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Сегодня «Ленинский комсомол» посетила комиссия, цель которой - оценить состояние подлодки для ее дальнейшего восстановления.

«Мы понимаем, что на данный момент около 70% всего внутреннего оборудования полностью утеряны, и на данный момент необходимо его или воссоздавать заново, либо искать исторические аналоги, которые были на лодках подобного же проекта», - пояснила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Впереди сложнейшие работы по реконструкции подлодки и созданию на борту масштабной экспозиции. Внутри откровенно тесно, ведь даже в экипаж набирали подводников не выше 170 сантиметров. Для размещения экспонатов и комфортного посещения корабля придется демонтировать часть оборудования, но историческая идентичность будет сохранена максимально. В этом помогут ветераны 3-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Северного флота.

«Они уже дают консультации, дают свои личные вещи для того, чтобы лодку максимально оживить и сделать ее не просто макетом инженерной мысли, но насытить ее жизнью и заставить людей погрузиться в атмосферу тех времен, почувствовать себя подводниками», - пояснила Ксения.

Музей военно-морской славы создается вокруг «Ленинского комсомола», его площадь - 64 тысячи квадратных метров. В комплекс вошли дореволюционные здания арсеналов, где будет размещена экспозиция, рассказывающая об истории нашего флота.

«Это будет постоянная экспозиция, посвященная развитию русского флота, которая будет охватывать период начиная с Х века по 1945 год. И каждый зал будет посвящен не только отдельной эпохе, но и отдельной теме, которая служила вызовом в развитии ВМФ за всю историю», - поделился гендиректор АНО «Остров фортов» Константин Чамилович.

Конечно, здесь будут залы, рассказывающие и о современном состоянии нашего флота, его развитии, с использованием мультимедиа и виртуальных технологий. Открыть музей планируют уже этим летом - ко Дню Военно-морского флота. Создание экспозиции внутри первой советской атомной подводной лодки займет больше времени. Оказаться внутри возрожденной К-3 можно будет в конце этого года.