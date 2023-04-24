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Политолог Светов предложил лишить иноагентов гонораров, которые они зарабатывают в России

Вероника Волосунова
15:55 24.04.2023
По словам эксперта, у общества много вопросов, почему люди, которые против России, осуждают ее, возвращаются и продолжают выступать здесь, давать концерты, писать книги.
Политолог Светов предложил лишить иноагентов гонораров, которые они зарабатывают в России
© Фото: Klaus Ohlenschläger, picture alliance, Globallookpress
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Политолог и журналист Юрий Светов считает процесс повышения налогов для иноагентов сложным, поэтому предлагает создать фонд, в который будут перечисляться их гонорары, полученные в России.

По словам эксперта, сейчас трудно представить, как будет происходить повышение налогов для иноагентов. Это сложный процесс, и им должны заниматься специалисты.

«Как составлять эти списки? Как фиксировать, где он живет? Как эти налоги с него высчитывать?» - отметил Светов в беседе со «Звездой».

У общества больше вопросов, почему эти люди уезжают, осуждают, возвращаются и продолжают здесь снова выступать. Если бы не вмешательство общественности, они бы и продолжали тут давать концерты, спектакли, писать книги, считает политолог.

Светов предложил задуматься о создании фонда, в который будут перечисляться деньги, зарабатываемые иноагентами от того, что продается и распространяется в России.

«Войдешь в любой книжный магазин - там лежит полно книг. На каких-то написано, что они иноагенты, на каких-то нет. Вот эти книги изданы, они получают гонорары», - отметил эксперт.

По его словам, «люди, которые против России, не могут получать в России деньги, жить на них и поливать Россию грязью оттуда».

Ранее в Государственной думе предложили ввести дополнительный налог для иноагентов. Полученные средства предлагается направлять на социальную поддержку детей-сирот.

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