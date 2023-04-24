Астроном Гончаров рассказал, как долго будет наблюдаться северное сияние в столице

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Сильная магнитная буря стала причиной северного сияния во многих российских городах. Мощность бури достигла предпоследней отметки по пятибалльной шкале. Самое яркое свечение - зеленое и фиолетовое - засняли в Костроме. Причем для этого региона такое сияние совсем не типично. Впрочем как и для Москвы и Подмосковья. А еще зеленоватые волны видели в Рязани, Нижнем Новгороде, Твери, Вологде и прямо над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. Небесное свечение также видели в Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сейчас подъем солнечной активности, и в ближайшие годы, месяцы она, очевидно, будет достаточно высокой, так что в общем можно даже в какой-то мере привыкать потихоньку. Если вы ночью не спите, смотрите на ясное ночное небо, то в общем раз 10 в год на широте Москвы и Петербурга полярные сияния будут появляться», - сказал ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

Ранее жители Москвы и Московской области стали очевидцами северного сияния. Столбы желтого, зеленого и бордового цвета озарило небо на севере столицы.