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Минобороны России рассказало о поражении двух украинских узлов связи за сутки

13:58 24.04.2023
Вражеские узлы связи находились в населенных пунктах Орехов и Каменское в Запорожской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил о поражении двух вражеских узлов связи в Запорожской области. 

«В районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», - рассказал Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 92 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 126 районах. 

Также удалось поразить командно-наблюдательный пункт в районе Торского в ДНР. Он принадлежал 23-му отдельному стрелковому батальону неприятеля. 

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое (Харьковская область), Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное, Кременная (ЛНР), Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Шевченко, Ульяновка (Запорожская область), Песчаное, Голая Пристань, Каиры (Херсонская область). 

С начала специальной военной операции враг недосчитался 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 834 беспилотников, 415 ЗРК, 8 821 танка и других боевых бронированных машин, 1 094 боевых машин РСЗО, 4 647 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 721 единицы специальной военной автотехники. 

Также Конашенков рассказал об уничтожении более 280 боевиков на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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