В МО РФ сообщили об уничтожении более 280 боевиков на Донецком направлении

Авиация совершила восемь самолетовылетов за сутки в районе Артемовска, а артиллерия выполнила 76 огневых задач.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении более 280 украинских боевиков и иностранных наемников за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Помимо живой силы, вооруженные формирования Украины понесли потери в военной технике. За сутки на данном направлении уничтожены БМП, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также буксируемая гаубица Д-30.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о ситуации в Артемовске. По словам Конашенкова, штурмовые отряды продолжают боевые действия на западе города. Авиация, артиллерия и подразделения ВДВ поддерживают штурмовые отряды и пресекают попытки противника контратаковать с флангов. За сутки авиация выполнила восемь вылетов в данный район, артиллерия - 76 огневых задач. В районе Богдановки нанесено поражение выдвигавшимся в направлении Артемовска украинским резервам.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение противнику в районах Угледара, Каменского и Малой Токмачки. В районах Новоселки и Новомихайловки пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери неприятеля на данных направлениях превысили 20 человек. Есть потери и в военной технике - уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и буксируемая гаубица Д-20. В районах Равнополья и Вольнянска поражены два склада боеприпасов. На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских боевиков и несколько единиц техники, включая американскую буксируемую гаубицу М777.

На Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Стельмаховки, Синьковки, Артемовки, Ивановки и Фиголевки. В районах Новоселовского и Синьковки пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери противника в личном составе превысили 70 человек. В районе Стельмаховки уничтожен украинский склад боеприпасов.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка, Терны и Серебрянка. В районе населенного пункта Терны пресечена деятельность двух украинских разведгрупп. Потери противника превысили 60 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении двух украинских узлов связи за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.