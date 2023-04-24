Армия В МО РФ сообщили о безуспешной атаке Киева на Севастополь при помощи беспилотных катеров Украинские боевики использовали три безэкипажных быстроходных катера. Все они были уничтожены без потерь с российской стороны. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал о попытке атаковать Севастополь со стороны противника. Киевские формирования хотели атаковать пункт базирования Черноморского флота с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров. По словам представителя российского оборонного ведомства, попытка украинских боевиков была осуществлена сегодня ночью, в районе 3 часов 30 минут. Вражеские катера были уничтожены, среди ВС РФ потерь нет, подчеркнул Конашенков. Он также рассказал об уничтожении до 60 боевиков «Грузинского легиона» ударом ракеты комплекса «Искандер». Среди уничтоженных были те, кто причастен к истязаниям и убийствам наших бойцов в марте 2022 года под Киевом. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика