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МО РФ: уничтожены боевики «Грузинского легиона», причастные к зверствам над пленными в марте 2022 года

13:32 24.04.2023
Удар комплекса «Искандер» по зданию библиотеки в Константиновке (ДНР), где дислоцировались иностранные наемники, уничтожил до 60 боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали об уничтожении боевиков так называемого «Грузинского легиона», которые были причастны к зверствам над российскими пленными под Киевом в марте прошлого года. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Возмездие к наемникам пришло со стороны оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Удар им был нанесен 21 апреля, целью стало здание библиотеки в городе Константиновка на территории ДНР, где находился склад вооружения и пункт дислокации иностранных наемников. 

«В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения», - заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков подчеркнул, что у МО РФ имеется информация по каждому иностранному наемнику, который был причастен к убийствам российских военнослужащих. Каждого иностранного наемника рано или поздно настигнет заслуженное возмездие. 

Также официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил о безуспешной атаке Севастополя украинскими боевиками при помощи беспилотных катеров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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