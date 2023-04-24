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МИД Китая заявил об уважении суверенитета всех стран бывшего СССР

Алексей Курильченко
13:18 24.04.2023
Представитель ведомства прокомментировала слова посла во Франции о принадлежности Крыма.
МИД Китая заявил об уважении суверенитета всех стран бывшего СССР
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министерство иностранных дел Китая уважает суверенитет всех государств, которые были частью Советского Союза. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мао Нин, комментируя слова посла Китая в Париже Лу Шае.

«Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР», - цитирует RT слова дипломата.

Напомним, китайский посол во Франции Лу Шае заявил, что Крым исторически является российским. Мао Нин добавила, что СМИ зачастую неверно интерпретируют китайскую позицию, тем самым сея рознь между КНР и другими странами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что страна поддерживает европейскую сторону в содействии скорейшему возобновлению переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что Пекин выступает за создание эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе.

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