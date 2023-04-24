В стране и мире Глава Росатома Лихачев заявил, что любая мировая война приводит к кратному увеличению сил США Игнат Далакян В качестве примера Лихачев привел Первую и Вторую Мировые войны, после которых экономическая мощь США кратно возросла. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Любая мировая война приводит к кратному увеличению сил Соединенных Штатов. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. «Любая нестабильность в Европе, любые проблемы вокруг нашей страны опосредовано, достаточно быстро приводят к увеличению экономической мощи США», - сказал он. Алексей Лихачев привел в пример Первую и Вторую Мировые войны, после которых экономическая мощь США кратно возросла. Ранее посол Китая во Франции заявлял, что Соединенные Штаты не хотят прекращения украинского конфликта. По словам китайского дипломата, у Москвы и Киева есть желание начать переговоры, однако Вашингтон и НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Экспертное мнение и аналитика