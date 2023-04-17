«Известия»: Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу

По словам источника, Трепова сменила три автомобиля на пути от кафе, где было совершено преступление, до квартиры, где она пыталась скрыться.

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Дарья Трепова после теракта в кафе в центре Петербурга, в результате которого погиб известный блогер и военкор Владлен Татарский, пыталась пустить по ложному следу и запутать оперативников. Об этом рассказали «Известия».

Как сообщил источник издания, Трепова села в такси после совершения преступления и каталась по городу. По словам собеседника издания, она сменила три автомобиля по пути от места совершения преступления до квартиры, где она пыталась скрыться. Несмотря на предпринятые попытки скрыться, девушка была задержана к утру на следующий день, силовики знали, в какой подъезд зашла Трепова.

Согласно словам источника, изначально в планах злоумышленницы было покинуть России в день совершения преступления, однако кураторы указали ей не улетать за границу из-за риска быть арестованной.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что убийство военкора Владлена Татарского готовил украинский гражданин Юрий Денисов. Сотрудники ФСБ опубликовали видео, на котором диверсант покидает территорию России.