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Крымчанин осужден на 4,5 года по делу об участии в украинском нацбате

Андрей Аркадьев
13:11 24.04.2023
Мужчина добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование в 2016 году.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ России
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В Крыму мужчину приговорили к 4,5 года лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Приговор в отношении задержанного вынес Киевский районный суд Симферополя. Сообщается, что крымчанин состоял в «Крымско-татарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана»*, функционирующем на территории Украины. По данным пресс-службы, задержанный стал членом этой организации еще в 2016 году и участвовал в ее деятельности.

Мужчина мог выйти из состава данного вооруженного формирования в любое время, однако не обратился к правоохранителям. Против фигуранта открыли уголовное дело, он полностью признал свою вину.

На полуострове неоднократно задерживали членов батальона, они становились фигурантами уголовных дел.

На днях ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки. Взрывное устройство сработало в руках исполнителя несостоявшегося убийства.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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