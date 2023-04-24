Песков подтвердил участие сына в специальной военной операции

Дмитрий Песков заявил, что его сын самостоятельно принял решение об участии в боях с украинскими боевиками.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие своего сына в специальной военной операции.

«Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», - рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента отметил, что решение сына об участии в специальной военной операции было принято им самостоятельно, как и подобает взрослому человеку.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что санкции против России могут привести к мировому экономическому кризису.