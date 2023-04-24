В Кремле уверены, что попытки вмешательства в выборы в РФ будут увеличиваться на фоне СВО

Песков отметил, что давление на Россию и попытки вмешательства в выборы будут кратно увеличиваться на фоне СВО и обстановки в мире.

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В Кремле уверены, что давление и попытки вмешательства в выборы в Российской Федерации будут кратно увеличиваться на фоне специальной военной операции РФ на Украине и обстановки в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Так или иначе извне происходит вмешательство (в выборы в РФ. - Прим. ред) каждый раз, и в условиях СВО и нынешней международной обстановки это давление и попытки вмешательства будут кратно увеличиваться - здесь сомнений ничего не вызывает», - сказал Песков.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента назвал преждевременными заявления о якобы отмене воздушной части Парада Победы в Москве.