В Кремле назвали преждевременными заявления о якобы отмене воздушной части Парада Победы в Москве

Дмитрий Песков заявил, что парад состоится, и подчеркнул его важность.

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Заявления о возможной отмене воздушной части Парада Победы в Москве являются преждевременными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что торжественное мероприятие состоится, сейчас ведется подготовка.

«Пока преждевременно давать анонсы. Ведется подготовка к параду, он состоится. Это важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы будет включать парад, мы своевременно сообщим», - заявил Песков журналистам.

Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве состоится 9 мая, во вторник. Он будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая, в воскресенье, состоится генеральная репетиция парада.