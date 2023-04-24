Мишустин заявил, что «Учителя года России» будут получать миллион рублей

Победители конкурса «Учитель года России» будут получать миллион рублей, призеры - 500 тысяч, а участники, победившие в других подобных состязаниях Министерства просвещения РФ, получат по 200 тысяч рублей.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что победители конкурса «Учитель года России» будут получать миллион рублей приза уже с этого года.

«Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов, ну и привлечь в профессию больше одаренной молодежи», - заметил Мишустин.

При этом он уточнил, что призеры конкурса получат 500 тысяч призовых рублей, а участники, которые смогли победить в других подобных состязаниях Министерства просвещения России, получат по 200 тысяч рублей.

Ранее Михаил Мишустин отметил существенный рост производства вооружений и техники в России.