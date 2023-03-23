Мишустин отметил существенный рост производства вооружений и техники в России

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Темпы производства самого востребованного вооружения и техники значительно выросли, заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники», - подчеркнул глава кабинета министров, представляя годовой отчет в ходе выступления в Государственной думе.

Премьер напомнил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации. Данная структура оперативно принимает меры для формирования и выполнения заданий по всем ключевым направлениям, связанным с материальным снабжением военнослужащих.

«Это позволило выполнить задачу по поставкам столь нужных нашим бойцам бронежилетов, шлемов, аптечек первой помощи. И конечно, по обеспечению потребностей Министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином востребованном имуществе», - сказал он.

Мишустин заявил и об ускоренном выполнении инвестиционных проектов для нужд отечественной оборонки. На данные цели будет выделено финансирование. Предусмотрено создание новых мощностей, приобретение необходимого оборудования, добавил глава правительства. Отечественная промышленность перестроила свою работу под новые реалии, а в некоторых случаях предприятия ОПК работают в три смены. В производстве задействованы в том числе частные компании.

Кроме того, в ближайшие месяцы заработает фонд поддержки ветеранов специальной военной операции. Кабмин увеличит помощь российским военнослужащим, будет содействовать в трудоустройстве и получении образования. Их дети получат преференции при зачислении в сады и школы, путевки в оздоровительные лагеря. Предусмотрена квота на обучение за бюджетные средства по направлениям бакалавриата и специалитета.

Кроме того, Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года.