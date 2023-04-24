В Приамурье бойцы отработали управление дронами и разворачивание наблюдательного пункта
Военнослужащие Восточного военного округа во время занятий на полигоне Екатеринославский в Амурской области развернули наблюдательные пункты и отработали управление коптерами. Кадры тренировки публикует Министерство обороны РФ.
Во время занятий бойцы тренировались правильно обустраивать наблюдательные пункты. Также военнослужащие учились запускать беспилотники. Инструкторы продемонстрировали им, как работать с аппаратами разных типов, собирать технику и закладывать маршрут полета.
Основная цель занятий - выработка навыков ведения наземной и воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознавания объектов условного противника.
С помощью беспилотников можно корректировать работу артиллерии, оттачиванию этих навыков также уделялось внимание во время занятий. Кроме того, инструкторы показали обучающимся, как сбрасывать гранаты с коптеров, и делать так, чтобы они взрывались в нужный момент.
Ранее Минобороны продемонстрировало кадры, на которых десантники отразили контратаку противника в зоне СВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.