В Приамурье бойцы отработали управление дронами и разворачивание наблюдательного пункта

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Восточного военного округа во время занятий на полигоне Екатеринославский в Амурской области развернули наблюдательные пункты и отработали управление коптерами. Кадры тренировки публикует Министерство обороны РФ.

Во время занятий бойцы тренировались правильно обустраивать наблюдательные пункты. Также военнослужащие учились запускать беспилотники. Инструкторы продемонстрировали им, как работать с аппаратами разных типов, собирать технику и закладывать маршрут полета.

Основная цель занятий - выработка навыков ведения наземной и воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознавания объектов условного противника.

С помощью беспилотников можно корректировать работу артиллерии, оттачиванию этих навыков также уделялось внимание во время занятий. Кроме того, инструкторы показали обучающимся, как сбрасывать гранаты с коптеров, и делать так, чтобы они взрывались в нужный момент.

Ранее Минобороны продемонстрировало кадры, на которых десантники отразили контратаку противника в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.