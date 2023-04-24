Бойцы ВДВ отразили контратаку и уничтожили два украинских танка в зоне спецоперации
Минобороны России показало видеозапись, на которой бойцы подразделений ВДВ отразили контратаку вооруженных формирований Украины в зоне спецоперации. Понеся потери в личном составе и военной технике, включая два танка, украинские боевики вынуждены были отступить.
Националисты силами до мотопехотной роты, при поддержке артиллерии и двух танков попытались контратаковать, чтобы вернуть контроль над позициями, которые перешли к нашим бойцам. Российские десантники встретили противника плотным огнем. Попытка боевиков обернулась полным провалом, они отказались от дальнейших намерений провести контратаку.
В описании к кадрам сказано, что российские военнослужащие во время боевых действий применяли стрелковое оружие, гранатометы, противотанковые средства и артиллерию.
Ранее Минобороны продемонстрировало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.