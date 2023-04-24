Бойцы ВДВ отразили контратаку и уничтожили два украинских танка в зоне спецоперации

Противник силами до мотопехотной роты, при поддержке огня артиллерии и двух танков предпринял попытку провести контратаку с целью вернуть ранее утраченные позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видеозапись, на которой бойцы подразделений ВДВ отразили контратаку вооруженных формирований Украины в зоне спецоперации. Понеся потери в личном составе и военной технике, включая два танка, украинские боевики вынуждены были отступить.

Националисты силами до мотопехотной роты, при поддержке артиллерии и двух танков попытались контратаковать, чтобы вернуть контроль над позициями, которые перешли к нашим бойцам. Российские десантники встретили противника плотным огнем. Попытка боевиков обернулась полным провалом, они отказались от дальнейших намерений провести контратаку.

В описании к кадрам сказано, что российские военнослужащие во время боевых действий применяли стрелковое оружие, гранатометы, противотанковые средства и артиллерию.

Ранее Минобороны продемонстрировало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.