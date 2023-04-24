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Ученый Петрукович предупредил о пике солнечной активности за многие годы

Алексей Курильченко
11:53 24.04.2023
Магнитные бури могут создавать северные сияния и влиять на работу спутников, однако их воздействие на человеческое здоровье пока не доказано.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: GSFC, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Впервые за 11 лет Солнце вышло на пик своей активности, из-за чего в сторону Земли направляются сильные потоки радиации. Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал «Звезде», что это означает и к чему может привести активность Солнца.

«Сейчас мы вступаем в солнечный максимум, который бывает раз в 11 лет, поэтому магнитных бурь становится все больше - раз в несколько месяцев у нас сообщения о бурях и полярных сияниях», - рассказал эксперт.

Глава института отметил, что подобная активность Солнца может повлиять на работу спутников и даже вывести их из строя. Однако современные спутники оборудованы защитой от солнечной радиации.

«Это как буря на море - все корабли и суда созданы, чтобы ее выдержать. Но периодически бывают какие-то аварии и суда тонут. Так и в космосе случайности бывают», - рассказал Петрукович.

Эксперт отметил, что влияние магнитных бурь на человека - вопрос до сих пор открытый. Некоторые ученые полагают, что солнечная радиация влияет на внутренние органы человека, другие это опровергают. Существуют предположения, что магнитные бури оказывают воздействие на каждого человека по-особенному - точно так же, как плохая погода.

Ранее сообщалось о появлении северного сияния над Москвой. Очевидцы поделились в соцсети кадрами необычного для средней полосы природного явления. Эксперты объясняют эффект северного сияния геомагнитными бурями. 

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