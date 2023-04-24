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В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Ирина Елагина
01:28 24.04.2023
Сирены воздушной тревоги взревели на Украине в ночь с 23 на 24 апреля.
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress
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Пять регионов Украины - Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области и подконтрольная Киеву часть Запорожья - в ночь с 23 на 24 апреля оказались в зоне воздушной тревоги. Об этом информирует министерство цифровой трансформации Украины.

Как сообщает РИА Новости, сирены воздушной тревоги включили в промежутке с 23.43 до 23.44 в воскресенье 23 апреля.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в Харькове.

Напомним, что Украина живет в состоянии воздушной тревоги с октября 2022 года, когда в ответ на терракт на Крымском мосту Россия объявила о нанесении точечных ударов по объектам ВПК и энергетики киевского режима.

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