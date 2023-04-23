Несколько взрывов прогремело в Харькове

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В Харькове в субботу вечером прогремело несколько взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

«В Харькове взрывы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе также объявляли воздушную тревогу.

Ранее взрыв прогремел на территории Мелитопольского локомотивного депо. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, к подрыву причастна украинская диверсионная группа.