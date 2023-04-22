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После захвата храма УПЦ под Киевом силовики выселили священника из его дома

Анна Назайкина
12:54 22.04.2023
Сотрудники полиции никак не вмешивались в действия радикалов, когда те взламывали дверь храма.
© Видео: pravoslavie, Telegram © Фото: pravoslavie, Telegram
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Раскольники ПЦУ захватили Покровский храм канонической УПЦ в селе Требухов Киевской области, им оказывали содействие люди в военной форме. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов. Кроме того, СПЖ опубликовал кадры с места потасовки.

Как отмечается, полиция никак не реагировала на действия радикалов, которые взламывали дверь храма.

Дети и женщины - прихожане УПЦ - под защитой нескольких мужчин закрылись в трапезной, сегодня богослужение прошло там. Это помещение раскольники также пытаются захватить.

После того, как церковь заняли радикалы, семью священника выселили из их дома. Люди в камуфлированной форме уже меняют замки. Правоохранители будут проводить опись имущества.

Ранее в Киевской области раскольник ПЦУ во время захвата храма в селе Липовец отобрал крест у священника УПЦ, после чего умер на месте.

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