После захвата храма УПЦ под Киевом силовики выселили священника из его дома
Раскольники ПЦУ захватили Покровский храм канонической УПЦ в селе Требухов Киевской области, им оказывали содействие люди в военной форме. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов. Кроме того, СПЖ опубликовал кадры с места потасовки.
Как отмечается, полиция никак не реагировала на действия радикалов, которые взламывали дверь храма.
Дети и женщины - прихожане УПЦ - под защитой нескольких мужчин закрылись в трапезной, сегодня богослужение прошло там. Это помещение раскольники также пытаются захватить.
После того, как церковь заняли радикалы, семью священника выселили из их дома. Люди в камуфлированной форме уже меняют замки. Правоохранители будут проводить опись имущества.
Ранее в Киевской области раскольник ПЦУ во время захвата храма в селе Липовец отобрал крест у священника УПЦ, после чего умер на месте.