Боррель заявил о неготовности ЕС согласовать новый пакет санкций против РФ

На данный момент страны ЕС находятся «не в той ситуации», чтобы обсуждать очередной пакет ограничений.

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Главы МИД Евросоюза на данный момент не готовы согласовать очередной пакет санкций против России. Тем не менее обсуждение этого вопроса продолжается. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовывать новые санкции против России», - цитирует RT слова главы европейской дипломатии.

Ранее издание American Thinker опубликовало статью, в которой говорится, что массированные санкции против России после начала спецоперации кажутся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории. Из-за ограничений западные экономики пошатнулись, экономический рост почти остановился.