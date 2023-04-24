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Боррель заявил о неготовности ЕС согласовать новый пакет санкций против РФ

Алексей Курильченко
11:01 24.04.2023
На данный момент страны ЕС находятся «не в той ситуации», чтобы обсуждать очередной пакет ограничений.
Боррель заявил о неготовности ЕС согласовать новый пакет санкций против РФ
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, Globallookpress
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Главы МИД Евросоюза на данный момент не готовы согласовать очередной пакет санкций против России. Тем не менее обсуждение этого вопроса продолжается. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовывать новые санкции против России», - цитирует RT слова главы европейской дипломатии.

Ранее издание American Thinker опубликовало статью, в которой говорится, что массированные санкции против России после начала спецоперации кажутся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории. Из-за ограничений западные экономики пошатнулись, экономический рост почти остановился.

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