American Thinker: санкции против России стали самым грандиозным просчетом Запада в истории

© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

Массированные санкции Запада против России после ее вторжения в Украину кажутся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории, пишет издание American Thinker. Ограничения не поставили российскую экономику на колени, как предсказывали многие. Вместо этого покачнулись западные экономики, их экономический рост почти остановился. Многие из них одновременно страдают от высокой инфляции и от нехватки энергии.

Тем временем Россия не только выживает, но и процветает. Москва набирает силу и авторитет в Азии, Африке и Южной Америке - большую, чем когда-либо после распада Советского Союза, указывают авторы статьи.

По данным МВФ, российская экономика в этом году будет расти быстрее, чем Германии или Великобритании. В следующем году она будет расти быстрее, чем в США, Японии, Италии и большей части остального Запада. Рост ВВП на душу населения превысит рост развитых стран в целом. Уровень безработицы в России, составляющий 3,5%, является самым низким со времен распада Советского Союза.

Как заявил журналистам в Государственном департаменте США в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Запад на сегодняшний день оказал беспрецедентную поддержку Украине, предоставив военную, гуманитарную и финансовую помощь на сумму около 120 миллиардов долларов. Арсеналы многих стран НАТО были истощены.

Россия смогла нарастить собственное военное производство настолько эффективно, что ее артиллерия может значительно превзойти украинскую, выпуская от 40 000 до 50 000 снарядов в день против 5 000 - 6 000 украинских. В то время как производство вооружений в России находится на высоком уровне, промышленность на Западе не справляется. Сосредоточенность Америки на поставках на Украину поставила под угрозу ее способность решать другие задачи - такие как сдерживание экспансии Китая и поддержание готовности реагировать в других местах.

Военная мощь России тем более примечательна, что она обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и тесным союзом с вооруженными силами Китая, пишет издание. В сентябре Индия, Лаос, Монголия, Никарагуа и различные бывшие советские государства присоединились к России и Китаю в военных учениях в Японском море и на Дальнем Востоке России. А в феврале Южная Африка принимала Россию и Китай в течение 10 дней совместных военно-морских учений.

Дипломатический статус России также растет. В то время как США преуспели в лоббировании у западных стран с целью введения санкций против России, иногда с помощью принуждения, в других странах их жесткость имела противоположный эффект. В Азии и Китай, и Индия резко укрепили свои связи с Россией. В Южной Америке Россию поддерживает новое социалистическое правительство ее крупнейшей экономики, Бразилии, как и прежнее консервативное правительство Бразилии. На Ближнем Востоке, где США широко не доверяют, у России хорошие отношения с Израилем, а также со всеми основными мусульманскими странами, будь то сунниты или шииты, арабы или турки. В Африке, где Россия считается единственной крупной европейской страной, избегающей колониализма, РФ широко чествуют, в отличие от бывших колониальных держав, таких как Франция, чьи войска недавно были выселены из Мали и Буркина-Фасо.

Хотя Запад может сторониться России, большинство остальных стран приветствует ее. Об этом свидетельствуют региональные союзы, в которых Россия играет ведущую роль, указывает АТ. Это возглавляемая Россией и Китаем Шанхайская организация сотрудничества, куда входят страны бывшего Советского Союза, Индия и Пакистан, а также БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чей ВВП сейчас превышает ВВП «Большой семерки». Около двух десятков стран выразили заинтересованность в том, чтобы присоединиться к России в этих экономических союзах и альянсах в сфере безопасности, включая крупные региональные державы, такие как Саудовская Аравия, Турция, Иран, Египет, Индонезия и Мексика.

Возвышение России станет новостью для западной аудитории, которая на протяжении десятилетий была жертвой демонизации Москвы, а с момента ее вторжения на Украину постоянно питалась упадком России.

Санкции Запада, самые суровые из когда-либо наложенных на страну, должны были преподать России урок, что «агрессия не окупается», заявлял Столтенберг. Свирепость этих ограничений, последующая отмена российских артистов и спортсменов на Западе и ожидание конца Российской Федерации политическими и военными элитами вывели Россию из состояния самоуспокоенности и заставили ее усвоить совсем другие уроки: что Запад полон решимости уничтожить ее, и что для ее существования требовалось вооружиться до зубов и покончить с экономической зависимостью от Запада.

Санкции против России разбудили спящего гиганта, которым раньше была Россия, и Запад может вскоре столкнуться с последствиями, заключают авторы.

Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций констатировал, что введенные в адрес РФ ограничения - это надолго. Глава государства призвал выработать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.